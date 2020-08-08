قطر تتبرع بـ50 مليون ريال لـ بيروت

تبرع تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر بمبلغ 50 مليون ريال قطري (نحو 14 مليون دولار أمريكي) للحملة الخاصة بدعم لبنان التي بدأت في الدوحة تحت شعار #لبنان_في_قلوبنا.

وتبنت الحملة وسائل الإعلام القطرية والجمعيات والمؤسسات الخيرية، لدعم الشعب اللبناني بعد فاجعة مرفأ بيروت.

وجاء في تغريدة لتلفزيون قطر على صفحته في موقع “تويتر” أن أمير البلاد تبرع بمبلغ 50 مليون ريال للشعب اللبناني ضمن الحملة.

كما أعلن شقيق الأمير الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، ذلك في تغريدة على “تويتر”.