قطر الأغلى عربياً من حيث الأسعار و العراق الثامن عربيا و (104 عالمياً)

(المستقلة)..أفاد تقرير “المقارنة الدولية” الصادر عن البنك الدولي بتصدر قطر والإمارات العربية المتحدة كأغلى الدول العربية من حيث أسعار مختلف السلع والخدمات.

وطبقاً للتقرير، جاءت مصر كأرخص دولة عربية (في المرتبة 188) ضمن قائمة دول شملها التقرير وعددهم 200 دولة.

وتلت قطر عربياً، الإمارات العربية المتحدة والكويت والضفة الغربية وغزة والبحرين ثم لبنان والعراق والمملكة العربية السعودية وليبيا.

ويقوم التقرير، وهو أكبر برنامج إحصائي على مستوى العالم، بجمع بيانات عن الأسعار في جميع الدول التي شملها المسح.

واحتلت جزيرة برمودا صدارة الترتيب عالمياً، تليها أيسلندا والنرويج وسويسرا وجزر كايمن وأستراليا وبربادوس وجزر العذراء ثم الدنمارك وإسرائيل.

ويلاحظ تصدر الجزر للقائمة بسبب صعوبة وارتفاع تكلفة نقل البضائع والمنتجات المختلفة إليها.

وإليكم ترتيب جميع الدول العربية من الأغلى إلى الأرخص:

1- قطر (49 عالمياً)

2- الإمارات (58 عالمياً)

3- الكويت (62 عالمياً)

4- الضفة وغزة (65 عالمياً)

5- عمان (75 عالمياً)

6- البحرين (81 عالمياً)

7- لبنان (88 عالمياً)

8- العراق (104 عالمياً)

9- السعودية (109 عالمياً)

10- ليبيا (112 عالمياً)

11- الأردن (115 عالمياً)

12- المغرب (118 عالمياً)

13- الجزائر (156 عالمياً)

14- تونس (164 عالمياً)

15- السودان (186 عالمياً)

16- مصر (188 عالمياً)