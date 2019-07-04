قطرات الندي

المستقلةً – القاهرة – بقلم دكتورة هاجر عبد الحكيم

قارئي الكريم:

كما أسلفت من وعد سابقاً لبعض قرائي أن أروي إليهم قصة من القصص التي سمعتها فأعجبتني، ولتكن قصة اليوم بعنوان (قطرات الندى ) حيث ترتبط تلك العبارة في مخيلتي بكل التفاؤل والأمل والإشراق الذي يحيل الليل البهيم إلي نهار صبوح مشرق .

إنه كان هناك في الزمن الماضي رجل شريف جمع قوماً من ندمائه ليتسامر معهم ، ثم إنه نادي على غلام من غلمانه، ودفع له أربعة دراهم ليشتري بها فواكه للمجلس، فمر الغلام بمجلس منصور بن عمار الواعظ، وهو يسأل الحضور لفقير شيئاً من المال ويسرد لهم حاجة تلك الفقير الماسة والملحة والتي لا تحتمل التواني ، ويقول: من دفع له أربعة دراهم دعوت له أربع دعوات، فدفع له الغلام الدراهم، فقال له المنصور: ما الذي تريد أن أدعو لك به؟ فقال: أن يعتقني الله من العبودية، فدعا منصور بن عمار ، وأمن الناس على دعائه، قال: والثانية يا غلام؟ فقال أن يخلف الله على الدراهم فدعا له وأمن الناس، ثم قال له والثالثة يا غلام؟ فقال: أن يتوب الله على مولاي، فدعا وأمن الناس، ثم قال: والرابعة يا غلام؟ قال: أن يغفر الله لي ولمولاي ولك يا منصور وللحاضرين، فدعا منصور، وأمن الناس على دعائه، فرجع الغلام فقال له مولاه: لم أبطأت؟ فقص عليه القصة، قال: وبم دعوت؟ قال: سألت لنفسي العتق، قال: اذهب، فأنت حر، قال: والثانية؟ قال: أن يخلف الله على الدراهم، قال: لك أربعة آلاف درهم، قال: والثالثة؟ قال: أن يتوب الله عليك، قال: تبت إلى الله عز وجل، قال: والرابعة؟ قال: أن يغفر الله لي ولك وله وللحاضرين، قال: هذه واحدة ليست إلي، فلما بات الرجل الشريف رأى في المنام كأن قائلاً قال له: أنت فعلت ما كان إليك، أتراني لا أفعل ما كان إلي؟ فقد غفرت لك وللغلام ولمنصور وللحاضرين أجمعين.

اللهم اغفر لكل من فرج عن مكروب وفرح القلوب وكانت كلماته وأفعاله كقطرات الندى.