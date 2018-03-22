قطاع الفنون الشعبية بوزارة الثقافة المصرية يسعي لتفعيل دور الفنانين الشباب

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

سعيا لتفعيل دور قطاع الفنون الشعبية والاستعراضية عقد د. عادل عبده مدير القطاع أولي لقاءاته مع فرقة تحت ١٨ مساء أمس الاربعاء ضمن سلسلة لقاءات مع فرق القطاع منذ تكليفه رئيسا للإدارة المركزية للبيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية التابع لقطاع الانتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال في بداية اللقاء الذي تم وسط حالة من التفاؤل لما لمسوه من اهتمامه الكبير بهم وبمشاكلهم الفنية والادارية قام عبده باستقبال الفرقة بقاعة كبار الزوار بمكتبه بمسرح البالون بالعجوزة بحضور الفنان القدير وليد طه مدير عام الفرقة ومني عبد الفتاح مدير عام مكتب رئيس.البيت والفنان حسن الشريف مشرف فني الفرقة والمخرج عبد المنعم محمد والسيد أشرف عبادي مدير امن البيت بدأ الاجتماع بكلمة ” عبده ” التي تحدث فيها عن اهمية فرقة تحت 18 وما تقدمه من فن واعقب ذلك سلسة من المناقشات استمع خلالها لمشاكل الفنانين التي تواجههم واهمها ضعف عدد الموسيقين والكورال وبطء اجراءات التعيينات وعدد من الاحتياجات الاساسية للفنانين واكد ” عبده ” علي انه منذ توليه رئاسة البيت وهويسعي ويبذل كل جهد من اجل تحقيق العدالة بين الجميع وتذليل كافة العقبات المالية والادارية لتسهيل العمل كما طرح رؤيته الفنيه والادارية لتطوير فرقة تحت 18 واختتم الاجتماع بالتقاط الفرقةالصور التذكاريه في جو يشع بالتفاؤل والامال بالمرحلة القادمه.