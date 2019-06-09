قطاع السجون يعقد “10” لجان للنزلاء المتقدمين لإمتحانات الثانوية العامة بمختلف السجون على مستوى الجمهورية

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى تقديم كافة أوجه الرعاية لنزلاء السجون ومن منطلق الحرص على مستقبل المقيدين منهم بمراحل التعليم المختلفة، وما تضيفه العملية التعليمية عليهم من تأثير بالغ يسهم فى إعادة تأهيلهم.. فقد قام قطاع مصلحة السجون بعقد عدد (10) لجان لإمتحانات الثانوية العامة لعدد من النزلاء المتقدمين لأداء الإمتحانات بمختلف السجون على مستوى الجمهورية .. وذلك بالتنسيق مع مديريات التربية والتعليم بالمحافظات.

يأتى ذلك تفعيلاً لمبادئ السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء التى تعلى من قيم حقوق الإنسان، والإهتمام بالعملية التعليمية لنزلاء السجون بما يساهم فى عودتهم إلى مدارج المجتمع عقب إنقضاء مدة العقوبة الموقعة عليهم.