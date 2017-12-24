قضية جديدة ضد أبل بسبب بإبطاء هواتف آيفون القديمة

(المستقلة) … تواجه أبل حاليًا اثنين من القضايا التى تم رفعها خلال الأيام القليلة الماضية، على خلفية اعتراف الشركة بإبطاء هواتف آيفون القديمة عن عمد عبر تحديث تم إطلاقه لنظام التشغيل من أجل التغلب على مشكلات البطاريات التى يمر عليها وقت طويل، فأمس كشفت التقارير عن أن هناك اثنين من المستخدمين رفعا قضية ضد أبل لأنها فعلت ذلك دون إذن مسبق منهم وطالبا بتعويضات، وتم رفع القضية الثانية.

وتزعم شركة محاماة فى شيكاغو أن أبل تنتهك قوانين الأعمال من خلال المشاركة فى الممارسات التجارية الخادعة فى ولاية إلينوي، وولاية إنديانا وكارولينا الشمالية، وقال البيان الصحفى الصادر عن الشركة أن إبطاء الهواتف دون إخبار العملاء “أمر يخالف القانون، وإذا ثبت أنه يشكل حجبا غير مشروع وحاسم للمعلومات المادية ستواجه أبل مشكلات خطيرة.