قضاء علي الغربي بميسان يسجل أعلى درجة حرارة في تاريخ آسيا

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/.. سجل قضاء علي الغربي شمالي محافظة ميسان أعلى درجة حرارة مسجلة بالتاريخ في قارة اسيا، حيث بلغت 55.6 درجة مئوية

وبحسب موقع طقس العرب فأن أعلى درجة حرارة تم تسجيلها في العراق كانت 53.9، وتحديداً في البصرة بتاريخ 22-7-2016م، بالتالي فإن درجة الحرارة التي تم تسجيلها ظُهر، الجُمعة 7 حزيران 2019، في مدينة علي الغربي بمحافظة ميسان تُعتبر قياسية وهي أعلى درجة حرارة مسجلة عبر التاريخ في العراق.

ويأتي هذا الإرتفاع الكبير بحسب الموقع نتيجة لتواجد مرتفع جوي وكتلة هوائية شديدة الحرارة تؤثر على شرق الجزيرة العربية والعراق.

كما وتُعد درجة الحرارة المُسجلة في مدينة علي الغربي بمحافظة ميسان في العراق أعلى درجة حرارة مسجلة في قارة آسيا عبر التاريخ بحسب الموقع، إذ لم يسبق تسجيل درجات حرارة مماثلة في أي من دول قارة آسيا عبر التاريخ.

اما أعلى درجة حرارة تم تسجيلها في العالم كانت 58 درجة مئوية في منطقة العزيزية في ليبيا عام 1922،لكن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO) استبعدت أن تكون القراءة صحيحة وتم إلغاء توثيقه كأعلى درجة حرارة مسجلة في العالم، وذلك بعد تحقيق تم إجراؤه.

وخلصت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إلى أن سجل قياس العزيزية قد يكون غير دقيق بنسبة تصل إلى 7 درجات مئوية بسبب مجموعة من العوامل بما في ذلك السطح الشبيه بالإسفلت الذي تم إجراء القياس عليه، والذي لا يعكس تمثيلاً عادلاً للتربة الصحراوية الأصلية. مما جعلها تلغي أهلية سجل أقصى درجة حرارة طقس تم قياسها في العالم والتي كانت مسجلة باسم العزيزية التي حصلت على لقب أحر منطقة في العالم!

وأعلى درجة حرارة في العالم مسجلة رسمياً حتى الآن 56.7 درجة مئوية (134 درجة فهرنهايت)، والتي تم قياسها في 10 تموز/يوليو 1913، في جرينلاند رانش، وادي الموت، كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية.