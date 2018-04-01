قضاء البصرة تحكم بالإعدام على متهم بخطف شخصين بكركوك في 2007

(المستقلة)… أعلن المكتب الإعلامي لرئاسة محكمة استئناف البصرة الاتحادية الأحد أن محكمة الجنايات في المحافظة أصدرت حكماً بالإعدام شنقاً بحق متهم متورط باختطاف مواطنين اثنين في محافظة كركوك أواخر عام 2007.

وذكر المكتب في بيان أن “محكمة الجنايات في البصرة أصدرت حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق متهم وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005″، مبيناً أن “الحكم صدر بحقه لقيامه أواخر عام 2007 بالاتفاق والاشتراك مع متهمين آخرين بخطف مواطنين اثنين في محافظة كركوك واحتجازهما في ظروف قاسية تتنافى مع كرامة الإنسان”.

ولفت المكتب ضمن البيان، الى أن “المتهمين طلبوا فدية مالية من ذوي المجني عليهما لقاء إخلاء سبيلهما، وأحدهما فارق الحياة اثناء احتجازه في قرية تقع ضمن ناحية تازة”، مضيفاً أن “المحكمة احتفظت للمدعين بالحق الشخصي والمشتكي بحق مراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض”.(النهاية)