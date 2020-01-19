قصي السهيل : لا يمكن تأجيل العام الدراسي وتفويت سنة دراسية على الطلبة

المستقلة … اكد وزير التعليم العالي، قصي السهيل ، ان العام الدراسي الحالي للجامعات والكليات لا يمكن تأجيله بأي حال من الأحوال على الرغم من وجود التظاهرات، لافتا الى ان الجامعات في المحافظات لديها انسيابية في الدوام إضافة الى وجود ارتباطات مالية لدى طلبة الجامعات الاهلية، كما ان هناك تفرغ دراسي لبعض الطلبة تحول دون اللجوء الى خيار تأجيل العام الدراسي.

وقال السهيل في بيان تلقت “المستقلة” نسخه منه اليوم الاحد ، إنه “يجب الحفاظ على ديمومة المظاهرات والمطالب الحقة وفي نفس الوقت ابعاد الجامعات عن بعض المظاهر التي لا تتناسب مع الحرم الجامعي مثل عمليات الحرق والاعتداء على القوات الأمنية”.

وأضاف أن “العام الدراسي الحالي للجامعات لا يمكن تأجيله وتفويت سنة دراسة على الطلبة بأي حال من الأحوال، خاصة ان بعض الجامعات في المحافظات الأخرى منتظمة بالدوام”.

وأوضح أن “الجامعات الاهلية ترتبط بأقساط للطلبة وهناك من لديهم تفرغ دراسي من وظائفهم، وبالتالي فأن تأجيل العام الدراسي امر صعب ولا يمكن ان يحدث”.