قصف معسكر التاجي مجددا..والعمليات المشتركة تتوعد

(المستقلة).. اعلنت قيادة العمليات المشتركة عن تعرض معسكر التاجي الى هجوم جديد فجر اليوم السبت، مشيرة الى العثور على منصات الصواريخ.

وقال بيان عن العمليات المشتركة “في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً من اليوم السبت 14 آذار 2020 تعرض معسكر التاجي الى عدوان سافر اخر بعد سقوط ٣٣ صاروخاً نوع كاتيوشا على وحدات الدفاع الجوي العراقي وقرب بعثة التحالف الدولي”.

واضاف “عثرت قواتنا على سبعة منصات تم اطلاق الصواريخ منها في منطقة ابو عظام قرب التاجي شمالي العاصمة بغداد، ووجدت فيها 24 صاروخاً جاهزاً للإطلاق، حيث عملت على ابطال مفعولها”.

واوضح الببيان ان “هذا العدوان الغاشم” اسفر عن “جرح عدد من منتسبي الدفاع الجوي وهم بحالة حرجة جداً”.

وأكدت قيادة العمليات المشتركة انها “ستتخذ كل الاجراءات لملاحقة من قام بهذا العمل العدواني والقاء القبض عليهم ”

وشددت على انه “لا يمكن العبث بأمن العراق بهذا الشكل وان أي ارادة تحاول ان تكون بديلا للدولة وسياستها وسيادتها وتفرض لها وجوداً مصيره الفشل ومستقرها خلف القضبان بقوة القانون والقضاء العراقي”.

ودعت من يقوم بهذا العمل “ان يعلن عن نفسه ليتحمل مسؤولياته القانونية والشرعية”، منوهة الى انها ستعد “اي طرف يعبيء لهذه الاعمال ويشرعنها بالدعم والتسهيلات، شريكا محتملا فيها”.

في الوقت نفسه رفضت قيادة العمليات المشتركة “ان تقوم القوات الامريكية او غيرها باي عمل دون موافقة الحكومة العراقية والقائد العام للقوات المسلحة، كما فعلت صباح ١٣/٣/٢٠٢٠”، مؤكدة بأنها “بذلك لا تحد من هذه الاعمال بل تغذيها وتضعف قدرة الدولة العراقية وتوقع المزيد من الخسائر بالعراقيين وغيرهم مما يستوجب المسارعة بتطبيق قرار مجلس النواب الخاص بموضوع الانسحاب”.

واهابت القيادة أيضاً بابناء الشعب كافة بأن “لايترددوا في الابلاغ وتقديم المعلومات للجهات الاستخبارية عن هذه العناصر الخارجة عن القانون. فالشعب العراقي وقواته الامنية بكل تشكيلاتها من جيش وشرطة وحشد شعبي وعشائري وبيشمركة ستفرض في النهاية هيبة وارادة الدولة وتحقق الامن والسلام”.