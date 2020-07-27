قصف صاروخي يستهدف معسكر التاجي شمال بغداد

(المستقلة) ..أعلنت خلية الاعلام الامني عن تعرض معسكر التاجي التابع للجيش العراقي الى هجوم بثلاث صواريخ كاتيوشا انطلقت مِن منطقة سبع البور .

وقال بيان الخلية أن الصواريخ سقطت على مواقع للقوات العسكرية العراقية حيث سقط الصاروخ الاول على السرب الخامس عشر لطيران الجيش وسبب اضرار كبيرة باحدى طائرات طيران الجيش، وسقط الصاروخ الثاني على معمل المدافع والاسلحة مخلفا اضرار مادية. فيما سقط الصاروخ الثالث في السرب الثاني مِن طيران الجيش لكنه لم ينفجر .

وأكد البيان ان القوات الامنية العراقية ستواصل السعي لملاحقة الضالعين بهذه الهجمات، وتقديمهم الى العدالة، لينالوا جزاءهم المستحق، ولضمان تحقيق السيادة العراقية الناجزة، والقدره القتاليه المستقله عسكريا على مجابهة الاخطار والتهديدات التي يواجهها وطننا.