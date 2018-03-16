قصف تركي يقتل 18 مدنيا بينهم 5 أطفال في عفرين

(المستقلة)… أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، الجمعة، أن قصفا مدفعيا للقوات التركية على مدينة عفرين في شمال غرب سوريا أسفر عن مقتل 18 مدنيا، بينهم 5 أطفال، مؤكدا أن “معارك تدور على حدود المدينة الشمالية”.

وقال المرصد أن مئات العائلات فرت من مدينة عفرين باتجاه قرى قريبة خاضعة لسيطرة قوات موالية للحكومة، أثناء الليل، مع قصف القوات التركية للمدينة.

وأوضح أن العائلات غادرت المدينة في حافلات وسيارات صوب قريتي نبل والزهراء المواليتين لحكومة النظام السوري.

وكان المرصد ذكر، الاثنين الماضي، إن قوات الحرس الجمهوري تمركزت جنوب عفرين، لتشكيل حزام أمني بمحيط بلدتي نبل والزهراء.

يشار إلى أن تركيا أطلقت في يناير عملية عسكرية في عفرين لإبعاد مقاتلي وحدات حماية الشعب الكوردية السورية التي تسيطر على المنطقة الشمالية القريبة من الحدود مع تركيا.

وتنظر تركيا للوحدات كامتداد لحزب العمال الكوردستاني.

وتدعم الولايات المتحدة وحدات حماية الشعب في الحرب ضد تنظيم داعش في سوريا، مما أضر بالعلاقات بين واشنطن وأنقرة، وكلتاهما عضو بحلف شمال الأطلسي.(النهاية)