قصف تركي جديد يوقع اصابات شمالي اربيل

Soldiers stand on tanks bearing Turkish and Iraqi flags during a joint military exercise near the Turkish-Iraqi border at Silopi district in Sirnak on September 26, 2017. - Turkey launched a military drill with tanks close to the Iraqi border the army said, a week before Iraq's Kurdish region will hold an independence referendum on September 25. (Photo by ILYAS AKENGIN / AFP)

(المستقلة)…قصف الجيش التركي من مدافع رشاشة عشوائيا قرية شمالي محافظة اربيل في كوردستان ، اثر تعرض عجلة عسكرية لهم لهجوم من قبل عناصر حزب العمال الكوردستاني.

وقال مصدر أمني للـ(المستقلة) اليوم الجمعة ان ” عناصر من الجيش التركي الموجودة على الحدود  فتحت النيران من مدافع رشاشة، وبنادق بشكل عشوائي في قرية “شابان” بحدود منطقة “برادوست” شمالي اربيل، اثر تعرض عجلة عسكرية لهم لهجوم من قبل عناصر حزب العمال الكوردستاني.

وأضاف ان الرمي العشوائي اسفر عن اصابة عنصر في قوات البيشمركة.(النهاية)

 

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