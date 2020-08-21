قصف تركي جديد يوقع اصابات شمالي اربيل

(المستقلة)…قصف الجيش التركي من مدافع رشاشة عشوائيا قرية شمالي محافظة اربيل في كوردستان ، اثر تعرض عجلة عسكرية لهم لهجوم من قبل عناصر حزب العمال الكوردستاني.

وقال مصدر أمني للـ(المستقلة) اليوم الجمعة ان ” عناصر من الجيش التركي الموجودة على الحدود فتحت النيران من مدافع رشاشة، وبنادق بشكل عشوائي في قرية “شابان” بحدود منطقة “برادوست” شمالي اربيل، اثر تعرض عجلة عسكرية لهم لهجوم من قبل عناصر حزب العمال الكوردستاني.

وأضاف ان الرمي العشوائي اسفر عن اصابة عنصر في قوات البيشمركة.(النهاية)