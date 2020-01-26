قصف السفارة الامريكية يصيب خمسة اشخاص حالة احدهم حرجة

(المستقلة).. كشف مصدر مطلع أن أحد صواريخ الكاتيوشا التي استهدفت السفارة الامريكية اليوم سقط في مطعم السفارة، فيما اصاب الصاروخ الثاني القاعة الرياضية (الجم).

واشار المصدر الى ان القصف تسبب في اصابة خمسة اشخاص من المتواجدين في السفارة، وصف حالة احدهم بالحرجة، دون توضيح المزيد من التفاصيل.

وكانت خلية الاعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة قد اعلنت ،مساء اليوم، عن سقوط خمسة صواريخ كاتيوشا على المنطقة الخضراء .

وقالت الخلية في بيان اولي مقتضب ان القصف لم يسفر عن خسائر، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وتتعرض السفارة ، منذ قيام الطائرات الامريكية بقصف معسكرات تابعة للحشد الشعبي على الحدود العراقية – السورية، واغتيال نائب رئيس الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس، وقائد فيلق القدس الايراني قاسم سليماني الى قصف متكرر بين الحين والآخر.

ودعت عدد من الاحزاب والكتل السياسية الى اخراج القوات الامريكية من العراق، مبينة انها ستعدها قوات احتلال ان رفضت الانسحاب بناء على قرار اتخذه مجلس النواب في وقت سابق.