قصر محمد علي في القاهرة يستضيف معرضين للفنون

(المستقلة).. يفتتح غداً في متحف قصر الامير محمد علي في القاهرة معرضين مؤقتين للفنون، في إطار الدور الثقافي والتعليمي للمتاحف، وتشجيع المهارات المختلفة للشباب الموهوب في الفنون المختلفة.

وقال ولاء الدين بدوي مدير عام المتحف، أن معرض الاول يقام تحت عنوان ” إشراقات فنية ” يضم نتاج اعمال طلبة كلية الفنون الجميلة جامعة المنصورة بهدف إلقاء الضوء على الأعمال المتميزة للطلبة الموهوبين وربط تلك الأعمال بالمتحف.

ويعرض المعرض ٧٤ عملا فنيًا يتنوع بين الزيت والتصوير وأعمال الجرافيك والنحت، بمشاركة قرابة ٧٠ طالب من كافة الدفعات وكل الأقسام، ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى ٥ شباط/فبراير ٢٠٢٠.

واضافت هدير عادل مسؤل قسم المعارض بالمتحف، أن معرض الثاني تحت عنوان “قنا… هنا ” حيث يقدم مجموعة متنوعة من المنتجات التراثية والصناعات اليدوية لمحافظتي قنا وأسوان؛ تمثل تراث الصعيد بشكل عام وهي عبارة عن حلي مصنوع من الخوص والخرز والخيوط المختلفة ومشغولات يدوية وفخار.

واشارت الى أن ذلك يبرز دور المتحف في تعريف الجمهور بما تتنوع به الحضارة المصرية وتراثها.

ومن المقرر أن يستمر لمدة أسبوعين.