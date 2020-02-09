قصر البارون يستعد للافتتاح

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

قصر البارون يستعد لاستقبال زائريه بعد افتتاحه خلال الأسابيع القليلة المقبلة:

استعدادا للافتتاح الوشيك لقصر البارون إمبان بحي مصر الجديدة واستقبال زائريه بعد الانتهاء من مشروع ترميمه وإعادة تأهيله ليصبح معرضا يروي تاريخ حي مصر الجديدة، قام الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، صباح اليوم، بزيارة إلى القصر لتفقد أعمال التشطيبات النهائية للمشروع و تجهيزه تمهيدا لافتتاحه خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وقد تفقد وزير السياحة والآثار العربات والبوابات الإلكترونية للقصر ونظام التأمين الإلكتروني ونظم الإضاءة الخاصة بالعرض وأعمال تجهيز شاشات العرض المالتيميديا culturama ومنطقة الخدمات السياحية لخدمة الزائرين.

وأشار وزير السياحة والآثار، إلى أن القصر بعد افتتاحه سيأخذ زائريه في رحلة إلى الماضي حين بدأ البارون إمبان في انشاء حي مصر الجديدة وبناء قصره الشهير، ليستمتع الزائر بمشاهدة بعض تفاصيل نمط الحياه اليومية المعروفه في اوائل القرن العشرين حيث تم عرض أحد عربات ترام مصر الجديدة القديمة بحديقة القصر وذلك بعد ترميمها، بالإضافة إلى وضع سيارات قديمة مثل التي كانت تسير في شوارع القاهرة خلال عشرينات وثلاثينات القرن الماضي لتعطي صورة حية عن حي مصر الجديدة ونمط الحياة بها خلال هذه الفترة.

كما تفقد د. العناني أعمال تجهيز شاشات العرض الإلكترونية culturama لعرض صورا وأفلام وثائقية عن اعمال بناء حي مصر الجديدة وقصر البارون وشكل الشوارع والمباني والمحلات والسيارات الخاصة وعربات الترام وغيرها من مظاهر الحياة في الحي خلال ذلك الوقت.

كما تعرض الشاشات ايضا صور للبارون امبان نفسه و شريكه نوبار باشا، والمهندس الفرنسي ألكسندر مارسيل الذي قام بتصميم القصر.

يشمل المعرض مجموعة متنوعة من الصور والوثائق الارشيفية والرسومات الإيضاحيه والخرائط والمخاطبات الخاصة بتاريخ حي مصر الجديدة (هيليوبوليس والمطرية) عبر العصور المختلفة، بالإضافة الى أهم معالمها التراثية، ومجموعة متنوعة من الصور والخرائط والوثائق والأفلام تحكي تاريخ مصر الجديدة ومظاهر ونمط الحياة في تلك الفترة الزمنية المميزة.

قصر البارون مسجل بعداد الآثار الإسلامية ويتبع منطقة آثار شرق القاهرة، وهو قصر تم بناؤه على طراز العمارة الهندية، أسسه المليونير البلجيكي البارون إدوارد إمبان. ويقع القصر في شارع العروبة بمنطقة مصر الجديدة في القاهرة.

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