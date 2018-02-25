قصة “وليمة عشاء” بين إليسا ومتسابقة في برنامج “ذا فويس”

(المستقلة) … منافسة شرسة تشهدها مرحلة “الصوت وبس” في برنامج ” ذا فويس الذي يعرض عبر شاشة “MBC “، من أجل الفوز بأفضل الأصوات. حيث يدخل المدربون الأربعة عاصي وأحلام وإليسا وحماقي في تحديات كبرى من أجل الفوز بالأصوات المشاركة، حتى وإن كلفهم ذلك وسائل لم يعتد عليها الجمهور.

ويبدو أن الطريقة شفعت لحماقي في الأسبوع الماضي، حينما قدم خاتم زواج لمتسابقة فانضمت إلى فريقه، إلا أن الأمر لم يسر كما أرادت إليسا هذا الأسبوع.

حينما قدمت لمتسابقة وليمة عشاء تعبيرا عن إعجابها الشديد بصوتها، ورغبة في ضمها إلى فريقها، لتفاجأ في النهاية بتغيير المتسابقة اليمنية لرأيها بشكل كامل.

المتسابقة التي قدمت أغنية لأحلام نالت إعجاب المدربين الأربعة، اشتد التنافس عليها وقدم لها عاصي الحلاني وردة، فيما رحبت بها إليسا من خلال وليمة العشاء التي قدمت على مسرح البرنامج.

لتؤكد الفتاة أنها غنت لأحلام لأنها من محبيها، وحصل منها حماقي على الشيكولاتة، ما يعني أنها ستختار بين عاصي الحلاني وإليسا، من أجل الانضمام إلى فريق أحدهما.

ثم كانت الصدمة هي إعلان الفتاة عن اختيارها الانضمام إلى فريق أحلام، وهو ما جعل أحلام تعدها بأن تصنع منها نجمة ثم وجهت كلمتها إلى باقي المدربين قائلة “مقهورين”، كما طالبت إدارة البرنامج بتوفير المراوح قائلة “الله يخليكم شوية مراوح عشان تروح منهم الصدمة”.