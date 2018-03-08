قريبا.. تطبيق انستجرام يضيف ميزة Portrait Mode

(المستقلة) … رصد موقع “تك كرانش” الأمريكى ميزة جديدة قادمة إلى تطبيق انستجرام، وهى Portrait Mode، والتى تحاكى طريقة التصوير بالكاميرا الاحترافية، عن طريق تمويه الخلفية، لتسليط الضوء على العنصر الرئيسى بالصورة.

ووفقا لموقع Phonearena الهندى، وفى حين أن هذه الميزة الجديدة اكتسبت شعبية كبيرة بعد إطلاقها بكاميرا هواتف أيفون الجديدة، إلا أنها متاحة ببعض هواتف اندرويد أيضا، وعلى رأسها جلاكسى نوت 8 وجوجل بكسل 2.

وستنضم Portrait Mode عند إطلاقها إلى مزايا الكاميرا المتاحة بتطبيق انستجرام، وعلى رأسها Boomerang، والتى تتيح للمستخدمين تسجيل فيديو قصير سريع، بالإضافة إلى ميزة Hyperlapse الشهيرة.