قريبا..استئناف العمل بطريق البيترة (ياحسين) في ميسان

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..اكد النائب عن محافظة ميسان مضر خزعل السلمان بأن أعمال تشييد طريق البتيرة (طريق ياحسين)المتوقفة ستستأنف مطلع الأسبوع المقبل.

وقال السلمان في تصريح صحفي ان مدير عام الطرق والجسور تعهد لدى الاتصال به بمباشرة الملاكات التنفيذية للمشروع يوم الأحد المقبل،مشيرا إلى أن التوقف كان بسبب انتشار وباء كورونا ” وليس بسبب آخر”

وبين ” أن الأعمال ونسب الانجاز كانت تسير بانسيابية قبل مرحلة التوقف وستستمر الجهود لانجاز المشروع “.

وأكد السلمان” استمراره بمتابعة أعمال المشروع واستعداده للتواصل مع المعنيين لتذليل معوقات التنفيذ واسراع وتيرة العمل لانجاز المشروع ضمن المدد المحددة “.