قريباً..مشروع “قطار بغداد” المعلق

المستقلة / كشفت الشركة العامة للسكك الحديد، اليوم الأربعاء، عن قرب العمل في مشروع قطار بغداد المعلق، بعد إحالته لشركة أولستول الفرنسية.

وقال مدير عام السكك “طالب جواد”، في تصريح له، تابعته “المستقلة“، إن “مشروع قطار بغداد المعلق هو من ضمن القرض الفرنسي وتنفذه شركة اولستول الفرنسية”، مبيناً بأن “جميع الدوائر المختصة ستسهم بالعمل فيه قريبا”.

وأضاف أن المعامل السككية في منطقة الشالجية بدأ تفعيلها منذ اربعة أشهر”، موضحاً بأن “التخصيصات المالية لهذا المشروع وقفت عائقاًأمام إكمال المشروع خلال العام الجاري.

وأشار “جواد”، إلى أن الشركة تتفاوض مع معمل الحديد والصلب للإسراع في إنجاز المشروع، مبيناً بأن المعمل لم ينجز حتىالآن بشكل كامل”.

وبيّن، أن “الشركة اتجهت نحو القروض التي أدرجت ضمن الخطة الاستثمارية الصينية العراقية وهو استحداث خط كربلاء نجف والآخربين البصرة والفاو ومشروع مسيب كربلاء نجف سماوة والذي سيرتبط مع تركيا”.

وكانت وزارة التخطيط العراقية قد أعلنت في تصريح بيان سابق، موافقتها على إدراج مشروع قطار بغداد المعلق ضمن خطط مشاريع موازنة 2020م.