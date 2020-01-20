قرعة متوازنة للنسخة الأولى من كأس العرب لمنتخبات الشباب

المستقلة / حسام الدين جمال / أسفرت قرعة النسخة الأولى من بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب عن مواجهات متوازنة في الدور الأول.

وأعلن الاتحاد العربي لكرة القدم عن إطلاق بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عاما، بمشاركة 16 منتخبا عربيا في النسخة الأولى.

وتم تقسيم المنتخبات إلى 4 مجموعات تضم كل منها 4 منتخبات، على أن يتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة للأدوار الإقصائية.

وتضم المجموعة الأولى منتخبات العراق وتونس وموريتانيا والكويت، والمجموعة الثانية كل من المغرب والبحرين وقطر وجيبوتي.

وتقع في المجموعة الثالثة منتخبات السعودية ومصر والجزائر وفلسطين، بينما تضم المجموعة الرابعة السودان وليبيا والإمارات وجزر القمر.

وتقام البطولة في المملكة العربية السعودية، تحت إشراف الاتحاد العربي لكرة القدم بالاشتراك مع معهد إعداد القادة السعودي، خلال الفترة بين 17 فبراير/شباط المقبل وحتى 5 مارس/أذار القادم.