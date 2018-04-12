وصدر تصنيف المنتخبات بحسب التصنيف العالمي الجديد الصادر عن الاتحاد الدولي “فيفا”، وقد جاءت الإمارات المضيفة في المرتبة الأولى للقرعة بحسب نظام البطولة، و”تخوض المباراة الافتتاحية يوم 5 يناير 2019 على ستاد مدينة زايد الرياضية في أبوظبي”، بحسب ما جاء في بيان الاتحاد الآسيوي.

وبحسب نظام القرعة، فقد جاءت منتخبات الإمارات وإيران وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية والسعودية في المستوى الأول، منتخبات الصين وسوريا وأوزبكستان والعراق وقطر وتايلاند في الثاني، وذلك بعد تأهلها إلى المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم 2018، كما تم توزيعها بحسب موقعها في التصنيف العالمي.

أما المستوى الثالث، فيضم منتخبات قيرغزستان ولبنان وفلسطين وعمان والهند وفيتنام. وضم المستوى الرابع كوريا الشمالية والفيليبين والبحرين والأردن واليمن وتركمانستان، وهي المنتخبات التي تأهلت من خلال تصفيات كأس آسيا المختتمة اخيرا.

ويشارك في النهائيات 24 منتخبا للمرة الأولى 16 سابقا، بين 5 يناير و1 فبراير 2019. ويتأهل إلى دور الـ16 أول منتخبين من كل مجموعة، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات تحصل على المركز الثالث.