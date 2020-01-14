قرعة سهلة لريال مدريد وبرشلونة في كأس الملك

المستقلة /حسام الدين جمال / أسفرت قرعة دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا عن مواجهتين سهلتين لريال مدريد وبرشلونة، حيث يلتقي الريال مع يونيونيستاس دي سلامنكا، والبارسا مع إيبيزا إيفيسا.

ويحل برشلونة ضيفا على إيبيزا، المنافس بدوري الدرجة الثالثة الإسباني، فيما يستضيف سلامنكا، المنافس بالدرجة الثالثة أيضا، فريق ريال مدريد في اليوم ذاته.

وينتقل أتلتيكو مدريد لمواجهة كولتورال ليونيسا (الدرجة الثالثة)، في نفس اليوم، بينما يحل فالنسيا، حامل اللقب، ضيفا على لوجرونيس بالدرجة الثالثة أيضا.

وتقام كافة مباريات دور الـ32 يوم الأربعاء 22 يناير/كانون الثاني الجاري.

واعتبارا من النسخة الحالية يقام دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا من مباراة واحدة، بعدما كان يقام بنظام الذهاب والإياب في السنوات الماضية.

ويعد برشلونة هو الأكثر تتويجا بلقب الكأس، برصيد 30 لقبا، يليه أتلتيك بلباو بـ23 لقبا، ثم ريال مدريد بـ19 لقبا.