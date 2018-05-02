قرعة بطولة كأس آسيا 2019 بمشاركة 24 منتخب في برج خليفة

(المستقلة)… تسحب في الساعة الخامسة من عصر يوم الجمعة المقبل بفندق ارماني ببرج خليفة في دولة الإمارات العربية المتحدة قرعة دور المجموعات لبطولة كأس آسيا 2019 بمشاركة 24 منتخبا يمثلون القارة الصفراء.

وكان الاتحاد الاسيوي للعبة قد اعلن تصنيف المنتخبات المشاركة في البطولة التي ستضيفها الامارات للفترة من الخامس من كانون الثاني المقبل لغاية الاول من شباط من العام المقبل حيث قسم المنتخبات المشاركة الى اربع مستويات وكالتالي:

– المستوى الأول: الإمارات، إيران، أستراليا، اليابان، كوريا الجنوبية، السعودية.

– المستوى الثاني: الصين، سوريا، أوزبكستان، العراق، قطر، تايلاند.

– المستوى الثالث: قيرغيزستان، لبنان، فلسطين، عُمان، الهند، فيتنام.

– المستوى الرابع: كوريا الشمالية، الفلبين، البحرين، الأردن، اليمن، تركمانستان.

وسيتم اختيار منتخب من كل وعاء للمستويات الأربعة خلال إجراء القرعة، يتم توزيعها على ست مجموعات كل مجموعة تحتوي أربعة منتخبات، ويتأهل صاحبي المركزين الأول والثاني في كل مجموعة، إضافة إلى أفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثالث إلى دور الـ16 من البطولة.(النهاية)