قرعة الدوري الأوروبي تجنب الصدامات المبكرة بين الكبار

(المستقلة)..جنبت قرعة ربع نهائي مسابقة الدوري الاوروبي “يوروبا ليغ” التي سحب اليوم في مدينة نيون السويسرية صدامات بين الاندية المرشحة لنيل لقب هذه المسابقة.

ويلتقي اتلتيكو مدريد الاسباني جاره البرتغالي سبورتينغ لشبونة البرتغالي، في حين يواجه ارسنال سسكا موسكو وسط ازمة دبلوماسية بين بريطانيا وروسيا.

وفي المباراتين الاخريين، يلتقي لايبزيغ الألماني مع مرسيليا الفرنسي، ولاتسيو الإيطالي مع سالزبورغ النمساوي.

وكان اتلتيكو مدريد اخرج لوكوموتيف موسكو الروسي بفوزه عليه ذهابا وايابا 3-صفر و5-1، بيد ان فريق العاصمة الاسبانية خسر جهود ظهيره الايسر البرازيلي فيليبي لويس الذي تعرض لكسر في قصبة الساق خلال مباراة الاياب الخميس وسيغيب على الارجح حتى نهاية الموسم.

اما ارسنال، فباتت هذه المسابقة حيوية بالنسبة اليه لانه بعيد عن المراكز المؤهلة الى دوري ابطال اوروبا الموسم المقبل، لكنه يستطيع تحقيق ذلك من خلال التتويج بالمسابقة القارية.

وكان ارسنال اخرج ميلان الايطالي بفوزه عليه ذهابا وايابا 2-صفر و3-1 تواليا.

ويواجه مرسيليا الفريق الفرنسي الوحيد الذي توج بدوري ابطال اوروبا، لايبزيغ الذي يخوض المسابقة للمرة الاولى في تاريخه، علما بانه بدأ الموسم في دوري الابطال حيث حل ثالثا في دور المجموعات.

وحذر المدير الرياضي في مرسيليا الاسباني اندوني زوبيزاريتا من مغبة الاستهانة بالفريق المنافس بقوله “لايبزيغ يلعب جيدا، بدأ الموسم الحالي بتقديم عروض جيدة. انه فريق هجومي تماما مثل فريقنا وسنحاول الضغط عليه والاستحواذ على الكرة لخلق المشاكل له”.

ويتعين على لاتسيو أن يخشى سالزبورغ بعد ان ازاح الاخير بوروسيا دورتموند الالماني في الدور السابق.

المواجهات التي اسفرت عنها القرعة:

– لايبزيغ الألماني x أولمبيك مرسيليا الفرنسي

– ارسنال الانكليزي x سيسكا موسكو الروسي

– اتلتيكو مدريد الاسباني x سبورتينغ لشبونة البرتغالي

– لاتسيو الايطالي x ريد بول سالزبورغ النمساوي

وتقام مباريات ذهاب ربع النهائي الخميس 5 نيسان/ أبريل بينما تلعب مباريات الإياب الخميس 12 نيسان/أبريل.