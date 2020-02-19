قرعة البصرة لـ توزيع 5000 قطعة أرض وذي قار تستعد لـ 20 ألفا

المستقلة / اجرى محافظ البصرة، امس الثلاثاء، قرعة لتوزيع 5 آلاف قطعة ارض سكنية عبينلى المواطنين، مبينا ان 6 آلاف قطعة ستوزع بيت الموظفين والمستحقين وفقا للقانون.

بينما اعلنت مديرية بلدية الناصرية، امس، عن الاستعداد لتوزيع 20 الف قطعة سكنية على المواطنين في مركز محافظة ذي قار‎.‎

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وقال محافظ البصرة، اسعد العيداني، في مؤتمر صحفي ان ”المحافظة والدوائر المختصة بذلت جهودا استثنائية من اجل اكمال خرائط والمساحات التي تم تخصيص في قطع الاراضي».

واضاف العيداني ان “الوجبة الاولى، والتي شملت ذوي الشهداء والعوائل الفقيرة، ستكون 5 الاف قطعة، فيما ستوزع 6 الاف اخرى للموظفين والمستحقين ليكون العدد الاجمالي 11 الف قطعة».

واوضح العيداني ان “قطع الاراضي الموازعة ستشملها كل الخدمات على وفق خطة مدروسة ومعدة مسبقا مع الدوائر الخدمية المختصة”.بينما اعلنت مديرية بلدية الناصرية، امس الثلاثاء، عن الاستعداد لتوزيع 20 الف قطعة سكنية على المواطنين في مركز محافظة ذي قار‎.‎

وقال مدير البلدية، المهندس قحطان عدنان، في تصريح صحفي إن ”الكوادر تجري الآن عملية فرز لمساحات واسعة من ‏الاراضي في الناصرية استعدادا لتوزيع 20 الف قطعة ارض سكنية بين المواطنين في مركز محافظة ذي قار”.

‏واشار الى انه “لم يتبق إلا اكمال التصاميم ليتم الاعلان بعدها، واستقبال معاملات توزيع قطع الاراضي من المواطنين”.

مبينا أن “الحكومة ‏المحلية تعمل على إكمال إفراز المساحات حسب الاهمية والاكثر خدمية”.