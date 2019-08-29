قرعة ابطال اوربا ..مجموعات سهلة وأخرى ذات مواجهات نارية

(المستقلة).. جرت في موناكو الفرنسية، مساء اليوم الخميس، سحب قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا في كرة القدم، حيث أوقعت القرعة أندية باريس سان جرمان الفرنسي، وريال مدريد الاسباني في نفس المجموعة، بينما جاء النادي الإنكليزي مانشستر سيتي في مجوعة سهلة. بينما وضعت برشلونة في مواجهة دورتموند الالماني و انتر ميلان الايطالي.

وجائت نتائج القرعة للمجموعات الثماني كما يلي:

المجموعة الأولى.. ضمت أندية باريس سان جرمان الفرنسي في مواجهة ريال مدريد الإسباني، بالإضافة إلى غلطة سراي التركي وكلوب بروج البلجيكي.

المجموعة الثانية: ضمت بايرن ميونيخ الألماني وتوتنهام الإنكليزي وأولمبياكوس اليوناني وريد ستار بلغراد الصربي.

المجوعة الثالثة: ضمت مانشستر سيتي الإنكليزي وشاختار دانييتسك الأوكراني ودينامو زغرب الكرواتي وأتالانتا الإيطالي.

المجموعة الرابعة: ضمت يوفنتوس الإيطالي وأتلتيكو مدريد الإسباني وباير ليفركوزن الألماني ولوكوموتيف موسكو الروسي.

المجموعة الخامسة: ضمت ليفربول الإنكليزي ونابولي الإيطالي وسالزبورغ النمسوي وغنك البلجيكي.

المجموعة السادسة: ضمت برشلونة الإسباني وبوروسيا دورتموند وإنتر ميلان الإيطالي وسلافيا براغ التشيكي

المجموعة السابعة: ضمت زينيت سان بطرسبورغ الروسي وبنفيكا البرتغالي وليون الفرنسي ولايبزيغ الألماني.

المجموعة الثامنة: ضمت تشلسي الإنكليزي وأياكس أمستردام الهولندي وفالنسيا الإسباني وليل الفرنسي

وصنفت الأندية استنادا إلى مجموع النقاط التي جمعتها على مدار الأعوام الخمسة الماضية أو النقاط التي جمعتها الاتحادات المحلية.

وتقام الجولة الأولى من دور المجموعات في 17 و18 أسبتمر/أيلول على أن تكون الجولة السادسة الأخيرة في 10 و11 ديسمبر/كانون الأول. ويقام النهائي في 30 مايو/أيار على ملعب أتاتورك الأولمبي في إسطنبول.