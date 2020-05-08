قرار قضائي بحق دنيا بطمة

قرر قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية في مدينة مراكش، متابعة الفنانة المغربية المثيرة للجدل، دنيا بطمة في حالة سراح مع إسقاط تهمة “المشاركة في النصب” عنها في قضية حساب “حمزة مون بيبي” المتخصص في التشهير وابتزاز الفنانين ورجال الاعمال المغاربة في المغرب وخارجه.

ويشمل القرار استمرار وضعها تحت المراقبة بسحب جواز السفر، ووضع الكفالة.

كما قرر القاضي متابعة ابتسام باطمة شقيقة دنيا ومتهمتين أخريين في وضعية اعتقال احتياطي، في القضية وتابع ابتسام بنفس تهم شقيقتها بعدما أطاح بـ”النصب والمشاركة فيه”.

وأوضح قاضي التحقيق أن التحقيق أنتج أدلة كافية على ارتكاب دنيا باطمة لجنح المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال والمشاركة عمدا في عرقلة سير هذا النظام، وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته، وبت وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم، وبث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة بالأشخاص بقصد التشهير بهم والمشاركة في ذلك والتهديد، وقال قاضي التحقيق، إن الأدلة غير كافية لمتابعة، دنيا باطمة بتهمة المشاركة في النصب، وكذلك بالنسبة لمتابعة ابتسام بتهمتي النصب والمشاركة فيه، وأمر بحفظ الملف إلى حين ظهور أدلة جديدة.

وتتابع عائشة عياش، التي كانت مقيمة بدبي، بنفس الجنح، فيما يتابع صوفيا شاكيري (المتحول جنسيا) بجنح النصب وانتحال صفة نظم القانون شروط اكتسابها، والتدخل بغير صفة في وظيفة عامة والمشاركة في التقاط، و بث صور شخص دون موافقته وبقصد المساس بالحياة الخاصة والتشهير به.