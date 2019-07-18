قذيفة مدفع تكشف عن حقائق لمعركة واترلو

(المستقلة)..عثر علماء الآثار في بلدة واترلوا بمقاطعة برابانت البلجيكية على قذيفة مدفع، في إشارة إلى مدى اقتراب الزعيم الفرنسي نابليون بونابرت من إحراز النصر في معركة واترلو عام 1815.

وتمّ العثور على القذيفة التي تزن 3 كيلوغرام، بالقرب من موقع مستشفى ميداني على بعد نحو 600 متر من الخطوط التي تمركز خلفها الحلف الإنكليزي في المعركة المذكورة، حيث عثر أيضاً على عظام أطراف بشرية، يعتقد الخبراء أنها بقايا أطراف بترت من قبل المسفعين حينها.

واعتبر فريق التنقيب أن حالة العظام التي اكتشفت تشير إلى الطبيعة “الوحشية” للإصابات التي تعرض لها الجنود في منطقة واترلو القريبة من العاصمة بروكسل.

وكان عشرات آلاف الجنود لقوا حتفهم في معركة واترلو بين جيش بونابرت الفرنسي وبين القوات البريطانية والبلجيكية والهولندية والألمانية والبروسية، وتعدّ تلك المعركة آخر معارك الامبراطور الفرنسي نابليون بونابرت والتي مني فيها بهزيمة نكراء غير متوقعة لقائد بخبرته العسكرية والسياسية.

تنازل نابليون بونابرت بعد بضعة أيام من معركة واترلو ونُفي إلى جزيرة سانت هيلانة في جنوب المحيط الأطلسي، حيث توفي في العام 1821.

المصدر: يورونيوز