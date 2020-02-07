« قدم حالاً » استمارة التقديم لمنحة العاطلين عن العمل 2020

المستقلة / عادت من جديد منحة الطوارئ وفقاً لما أعلنت عنه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق مكتب التسجيل لاستحقاقات البطالة، فيما يحق لكم معالجة الدفع من خلال ممثلين ومراكز توزيع معتمدة من الوزارة منحة الطوارئ للعاطلين عن العمل ومنحة الطوارئ 2020 العراق مقدمة من قبل موقع الوزارة الرسمي.

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ونوفر لكم رابط موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراقو ورابط استمارة تسجيل منحة الطوارئ للعاطلين عن العمل 2020.

كما يتقدم المواطنون العراقيون لتسجيل في منحة الطوارئ لعام 2020 في العراق لأنها وسيلة دعم مالي حكومية للعاطلين عن العمل تتطلب تقديم طلبات في ظل ظروف معينة.

منحة العاطلين عن العمل في العراق

نموذج تسجيل منحة الطوارئ 2020 منحة العاطلين عن العمل العراق إن البحث عن رابط لتقديم عرض العمل الجديد للعاطلين عن العمل في العراق هو حاليا قيد البحث لدعمهم ماليا. هذا ينطبق أيضًا على أولئك الذين سجلوا من قبل على موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية للحصول على مساعدة طارئة في العراق.

رابط تقديم استمارة منح الطوارئ 2020 العراق

رابط لتقديم منحة الطوارئ لعام 2020.

اســتمارة منحة الطوارئ اضغط هنا

في العراق يتم الإدخال على موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقي . نقدم لك رابط موقع الوزارة

والذي يتطلب منه الوصول إلى الخدمات الاجتماعية للمواطنين.

وإدخال البيانات اللازمة للتسجيل في المجموعة الجديدة يتم الاستعلام عن منحة الطوارئ في العراق .

وكذلك أسماء الأشخاص المقبولين .

ومن المعروف متى يمكن منح العاطلين عن العمل العمل على نفس الرابط.

شروط تقديم منح الطوارئ بالعراق

نظرًا للظروف التي مرت بها المدن العراقية خلال السنوات القليلة الماضية بسبب الظروف الاقتصادية ، أنشأت وزارة العمل طريقة لتقديم المساعدة للعاطلين عن العمل ، تسمى المساعدة الطارئة ، لمساعدة المواطنين ، لذلك هذا ملازم للمساعدة المالية المقدمة للمواطنين ظروف الحياة الاقتصادية.

شروط منح مساعدات الطوارئ في العراق.

المتقدم هو رجل لا يقل عن 18 عامًا و 66 عامًا بحد أقصى.

سن المتقدم ما بين (18-55) سنة.

يجب أن يكون مقدم الطلب مسجلاً في سجل البطالة.

لا يوجد دخل ثابت لمقدم الطلب أو مقدم الطلب لا يُسمح للطلاب بالتسجيل في المنحة واستبعاد فترة الليل.

منح الموظفين حق الوصول إلى المنحة الدراسية التي مُنِح لها مرتب الحماية الاجتماعية.

التسجيل عبر الإنترنت من خلال الموقع الرسمي.

ارقام استفسار عن منحة الطوارئ

لمن لديه استفسار عن منحة الطوارئ أو لن تصلهم الرسائل و غير ذلك من المشاكل التي تواجهونها

عليكم بالاتصال بأرقام شؤون المواطنين في وزارة العمل و الشؤون الاجتماعية:

07708117434

07800756466

الاوراق الطلوبة منحة العاطلين عن العمل في العراق

المستمسكات المطلوبة : المحافظة

1 هوية الاحوال المدنية والبطاقة التموينية.

2 كتاب تأييد تخرج لخريجي الدراسة (المتوسطة – الاعدادية – المعهد – الكلية) لمن هم في سن (15 – 25) على ان يذكر فيه لم يزود بوثيقة الى دراسة لاحقة او تعيين.

3 كتاب قطع علاقة لمن ترك الدراسة لمن هم في سن (15 – 25) من آخر مدرسة كان فيها.

4 كتاب من دائرة الهجرة والمهجرين (للعوائل المهجرة)