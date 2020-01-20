قتيلان بمواجهات بغداد بعد انتهاء “مهلة” متظاهري العراق

المستقلة / شهدت العاصمة العراقية بغداد، الاثنين، سقوط قتيلين وعدة جرحى في صدامات بين محتجين وقوات الأمن، بعد انتهاء مهلة حددها ناشطون للاستجابة لمطالبهم.

واستمر متظاهرون حتى صباح الاثنين، بالاعتصام في ساحات الاحتجاج في العاصمة العراقية بغداد، منذ الليلة الماضية، كما واصلوا قطع بعض الطرق الرئيسية.

واتجه المتظاهرون نحو التصعيد قُبيل انتهاء مهلة ممنوحة للسلطات للاستجابة لمطالبهم (تنتهي بحلول الاثنين)، وأهمها تكليف شخص مستقل لتشكيل حكومة من اختصاصيين غير حزبيين تمهيدا لانتخابات مبكرة، فضلا عن محاسبة قتلة المتظاهرين والناشطين في الاحتجاجات.

ونقلت وكالة “الأناضول” عن مصدر أمني أن شخصين قتلا وأصيب أكثر من 60 آخرين جراء المواجهات بين المتظاهرين وقوى الأمن في بغداد.

ووقع ذلك أثناء فض متظاهرين معتصمين قرب طريق محمد القاسم السريع، وسط العاصمة بغداد، بحسب مصدر أمني.

وأصدرت خلية الإعلام الأمني (تتبع للدفاع بيانا أكدت فيه أن “قيادة عمليات بغداد فتحت جميع الطرق في العاصمة التي حاولت المجاميع العنفية غلقها”.

بالفيديو: طريق محمد القاسم قبل قليل pic.twitter.com/PJ7mNRL2E7 — IMY شباب الاعلام العراقي (@iraqimediayouth) January 20, 2020

وقامت قوات الأمن بفض اعتصام بالقوة، لتستعيد السيطرة على طريق محمد القاسم السريع وسط العاصمة بغداد.