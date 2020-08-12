قتيلان باحتجاجات على منشور مسيئ للنبي محمد في الهند

(المستقلة)…أفادت وسائل إعلام هندية بأن احتجاجات عنيفة اجتاحت أجزاء من مدينة بنغالورو في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، تنديدا بنشر قريب لأحد الساسة المحليين منشورا مسيئا للنبي محمد.

ووفق وكالة (رويترز) فقد لقى ثلاثة أشخاص حتفهم وأصيب ثلاثة بعد أن فتحت الشرطة النار على المحتجين، بحسب ما أوردت قناة إخبارية محلية.

وقالت شرطة مدينة بنغالورو على حسابها بموقع (تويتر): إن “الوضع تحت السيطرة”، مضيفة أنها لجأت إلى إطلاق النار على المتظاهرين لتفريقهم بعد استخدام الغاز المسيل للدموع والهراوات.

وأظهرت لقطات تلفزيونية حشدا من المحتجين تجمع خارج مركز للشرطة واشتباكات مع ضباط، بالإضافة إلى إحراق عدة سيارات تابعة لقوات الأمن.

وأوضح مفوض الشرطة كمال بانت، “قمنا بتأمين الشخص الذي نشر هذا المنشور على مواقع التواصل الاجتماعي”، مشيرا إلى أن عددا من ضباط الشرطة أصيبوا.

وقالت الشرطة: إنها فرضت حظر تجول في المنطقة المحيطة لتقييد حركة الناس.

وأكد باسافراج بوماي، وزير الداخلية في ولاية كارناتاكا، بالقول: “نحقق في القضية وسنستخدم لقطات كاميرات المراقبة لمعرفة من يقف وراء هذه الأعمال العنيفة وسنتخذ إجراءات صارمة”. (النهاية)