قتيبة الجبوري يدعو الى إعادة النظر في قانون مصادرة أموال أركان النظام السابق

(المستقلة).. دعا عضو مجلس النواب قتيبة الجبوري هيئة رئاسة مجلس النواب الى إعادة النظر في قانون حجز ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى اركان النظام السابق، مؤكداً ضرورة استثناء كل من أثبت ولاءه للوطن والشعب وساهم في محاربة الإرهاب وتحرير الأراضي التي احتلها تنظيم داعش الإرهابي .

وقال الجبوري ” ان العديد من المشمولين بقانون حجز ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى اركان النظام السابق شاركوا مع الحشد الشعبي في محاربة الإرهاب وتحرير الأراضي من دنس داعش، بل حتى أبناؤهم وأحفادهم انضموا الى الحشد الشعبي والقوات الأمنية، وبالتالي من الظلم مصادرة أملاكهم التي هي مصانة بموجب الدستور “.

وشدد على ضرورة ” تعديل القانون في مجلس النواب في الدورة النيابية الحالية في حال عقد جلسات في المجلس خلال الأيام القادمة، أو أن يكون تعديل هذا القانون من أولى المهام التي يقوم بها المجلس في الدورة القادمة نظراً لأهميته ” .

وأشار الى أهمية ” تريث هيئة المساءلة والعدالة في تطبيقه الى حين تعديله، والحرص على عدم القيام بأية إجراءات تعسفية تكون سبباً في وقوع الظلم على أناس أثبتوا وطنيتهم وإخلاصهم للعراق “.