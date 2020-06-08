قتيبة الجبوري يبحث مع الكاظمي حسم الملفات المتعلقة بالمحافظات المحررة

(المستقلة).. بحث رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية قتيبة الجبوري، والشيخ احمد ابو ريشة مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ملف دعم المناطق المحررة في محافظة (صلاح الدين – الانبار- نينوى) .

وقال الجبوري تم الاتفاق مع رئيس الوزراء على دعم المحافظين بهذه المحافظات واسنادهم وتوفير الدعم اللازم لتهيئة مستلزمات الاستقرار واعادة بناء البنى التحتية في هذه المحافظات واكمال ملف عودة النازحين وغلقه تماما بعد ان تتم عودة جميع النازحين .

واكد ضرورة عودة نازحي ناحية يثرب وباقي المناطق في محافظة صلاح الدين الى مناطقهم، مشيرا الى ان الكاظمي ابدى دعمه الكامل لمحافظة صلاح الدين والمحافظات المحررة واهتمامه بحسم كافة الملفات المتعلقة بهذه المحافظات .

كما تم التباحث اثناء اللقاء بضرورة توحيد الجهود لدعم الحكومة للخروج من الازمات التي يعاني منها البلد سواء كانت اقتصادية او المتعلقة بوباء كورونا وطرق دعم كافة الجهود التي تبذلها الحكومة للتخلص من هذا الوباء .