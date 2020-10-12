قتل مرضاه بالأنسولين.. السجن مدى الحياة لـ”الممرّض السفّاح”

المستقلة/- تمّت إدانة ممرّض بولندي سابق في ألمانيا بقتل ما لا يقلّ عن 3 أشخاص بإعطائهم جرعات زائدة من “الإنسولين”، وصدر حكمٌ عليه بالسجن مدى الحياة، أمس الثلاثاء.

وصدر الحكم في حقّ “الممرّض السفّاح” جيغوج ستانيسلاف البالغ من العمر 38 عاماً، بالعقوبة القصوى في ألمانيا، أي السجن مدى الحياة مع فترة سجن مضمونة تبلغ 15 عاماً يكون خلالها إطلاق السراح شبه مستحيل.

وبحسب ما ذكرت وكالة “فرانس برس”، فإنّه بعدما رفض الكلام خلال الجلسات، اعتذر الممرّض في نهاية المحاكمة من أقرباء الضحايا مبدياً “عميق الندم”، مضيفاً: “ما فعلته كان ولا يزال وحشياً جدا”.g

وتناول القرار الاتهامي 6 جرائم قتل مفترضة فيما أضيفت جريمة سابعة خلال المحاكمة، لكن لم تصدر المحكمة إدانة في حقه سوى في 3 جرائم.

وكان الممرض يعاني شخصياً من مرض السكري ما كان يتيح له الحصول على مادة “الإنسولين” بموجب وصفة طبية.

وأقرّ الممرض بأنه كان محكوماً بالسجن 10 سنوات في بولندا بتهمة التزوير، وأمضى عقوبة بالسجن بين 2008 و2014، كما ارتكب عمليات سرقة في طفولته. (النهاية)