قتل امرأة مسنة خنقا على يد ابنتها في الناصرية

قتل امرأة مسنة خنقا على يد ابنتها في الناصرية

المستقلة ،حيدر حسين المشرف/..كشفت شرطة محافظة ذي قار ، اليوم السبت ، عن مقتل امرأة مسنة خنقا على يد ابنتها بمنطقة الزعيلات في مدينة الناصرية .

وذكر بيان للشرطة تلقت ( المستقلة) نسخة منه ان ” امرأة تبلغ من العمر 73 عاما قتلت خنقا على يد ابنتها البالغة من العمر 43 عاما اثر مشادة كلامية حدثت بينهن “.

واشار الى ان ” المتهمة اعترفت في التحقيق بارتكابها الجريمة دون الشعور او السيطرة على نفسها كونها تعاني من اضطرابات نفسية “.

ولفت الى ” تدوين اقوالها بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا ، وتوقيفها من قبل قاضي التحقيق استنادا الى المادة 406 من قانون العقوبات العراقي لاكمال التحقيق اصوليا “.