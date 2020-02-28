قتلى وجرحى في تفجير ببغداد

المستقلة /قتل مدنيان وأصيب ثلاثة آخرون بجروح، الخميس، إثر انفجار عبوة ناسفة في سوق شعبي، جنوبي العاصمة العراقية بغداد.

وأفاد ناشطون ووسائل إعلام محلية بأن السلطات ترجح أن تكون خلايا مرتبطة بـ”تنظيم الدولة” قد نفذت الهجوم، مع تزايد وقوع مثل هذه التفجيرات، التي تسجل عادة ضد مجهولين.

وطوقت قوات الأمن مكان الحادث ونقلت الجرحى إلى المستشفيات، وجثة القتيلين إلى دائرة الطب العدلي.

يذكر أن الهجمات بالعبوات الناسفة زادت وتيرتها خلال الأسابيع الأخيرة داخل العاصمة بغداد والمناطق المحيطة بها، فضلا عن هجمات أخرى شمالي البلاد.

وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على التنظيم، باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد، اجتاحها التنظيم صيف 2014، لكنه لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة ويشن هجمات بين فترات متباينة.

وازدادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من التنظيم خلال الأشهر القليلة الماضية وبشكل خاص في المنطقة بين محافظات كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق)، المعروفة باسم “مثلث الموت”.