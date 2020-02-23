قبل مباراة مهمة.. فهد المولد يكشف موعد عودته لاتحاد جدة

(المستقلة) – حسام الدين جمال – كشف فهد المولد، نجم هجوم اتحاد جدة، عن موعد عودته للملاعب مجددا بعد انتهاء فترة إيقافه بسبب المنشطات، وخوضه برنامجا تأهيليا في فرنسا.

وقررت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، إيقاف المولد في مارس/أذار الماضي، وحتى 8 مايو/ أيار المقبل.

قال المولد في تصريحات تليفزيونية: «أشكر الإدارة لتكفلها بإعدادي في فرنسا، وعودتي ستكون أمام النصر على ملعب الجوهرة المشعة في الجولة 29 من الدوري السعودي، وأتمنى أن أعود بقوة ».

وأضاف: «أنا الآن أسير على الطريق الصحيح، وسأعود أقوى، وضع الاتحاد حاليا أحزن الجميع، لكن غيابي ليس السبب».

وأتم: «كنت مع الفريق بالموسم الماضي وعشنا نفس الظروف، أتمنى أن تساند الجماهير اللاعبين، كما أطلب من اللاعبين بذل قصارى جهدهم في الفترة القادمة حتى يعود الاتحاد لوضعه الطبيعي».

يذكر أن الاتحاد يحتل حاليا المركز الـ13 في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 19 نقطة، بفارق 4 نقاط عن منطقة الهبوط.