قبل مباراة السوبر.. جماهير الأهلي تستعيد ذكريات تريكة هداف الديربي

(المستقلة) – حسام الدين جمال – استغلت جماهير الأهلي مواجهة الزمالك في مباراة كأس السوبر المصري، لاستعادة ذكرياتها مع محمد أبو تريكة، نجم الفريق السابق، وهداف مواجهات الفريقين.

ويستعد الأهلي، بطل الدوري المصري، لمواجهة الزمالك، حامل لقب كأس مصر، في مباراة ديربي القاهرة، مساء اليوم الخميس، في السوبر المحلي الذي تستضيفه العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وعلى موقع التواصل الاجتماعي تويتر دشنت جماهير الأهلي هاشتاج #تريكه_هداف_الديربي وهاشتاج آخر باسم #تريكه_تاريخ_اهلاوي قبل ساعات من مباراة الزمالك.

واحتل الوسمين الذين أطلقهما مشجعو الأهلي صدارة الهاشتاجات الأكثر تداولا في مصر بعد فترة وجيزة من إطلاقهما، وذلك بعد استخدامهما من قبل عشرات الآلاف من المغردين على تويتر.

يذكر أن أبو تريكة انضم إلى الأهلي في 2004 قادما من الترسانة، واستمر صانع الألعاب السابق في صفوف المارد الأحمر حتى اعتزاله في 2013، علما بأنه فترة قصيرة مع بني ياس الإماراتي على سبيل الإعارة، في النصف الثاني من موسم 2012-2013.

أبو تريكة صاحب الـ41 عاما هو الأكثر تسجيلا للأهداف في مباريات القمة بين الأهلي والزمالك في الألفية الحالية، وذلك برصيد 12 هدفا في 18 مباراة بمختلف المسابقات.

في المقابل فإن أكثر اللاعبين تسجيلا في مباريات القمة هو عبد الكريم صقر، الذي سجل 10 أهداف مع الأهلي و7 بقميص الزمالك، خلال الفترة بين عامي 1935 و1948.