قبل لقاء الزمالك.. الترجي يتلقى صفعة من متذيل الدوري التونسي

قبل لقاء الزمالك.. الترجي يتلقى صعقة من متذيل الدوري التونسي

(المستقلة) – حسام الدين جمال – سقط الترجي الرياضي في فخ التعادل بنتيجة 1-1 مع ضيفه الاتحاد الرياضي بتطاوين في الجولة الـ14 من الدوري التونسي، قبل أيام من المواجهة المرتقبة أمام الزمالك المصري في كأس السوبر الأفريقي.

وبعد شوط أول سلبي، افتتح فوسيني كوليبالي التسجيل بهدف الترجي في الدقيقة 52، فيما رد محمد بن عبد السلام بهدف التعادل لتطاوين، متذيل جدول الترتيب، في الدقيقة 69.

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بهذه النتيجة رفع الترجي رصيده إلى 38 نقطة في صدارة ترتيب الدوري التونسي، متقدما بفارق 10 نقاط عن الاتحاد المنستيري والصفاقسي أقرب ملاحقيه.

في المقابل أضاف تطاوين نقطة إلى رصيده ليصبح 9 نقاط في ذيل الترتيب.

وتعد هذه هي المباراة الأخيرة للترجي، حامل لقب دوري أبطال أفريقيا، قبل مواجهته مع الزمالك، بطل الكونفدرالية، الجمعة المقبلة في العاصمة القطرية الدوحة، في مباراة السوبر القاري لموسم 2018-2019.

يذكر أن الترجي والزمالك سيلتقيان مجددا في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث يقام الذهاب في مصر نهاية فبراير/شباط الحالي، بينما تلعب مباراة الإياب في تونس في مارس/أذار المقبل.