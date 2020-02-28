قبل ساعات من عقد قرانها.. ديانا كرزون توجه رسالة لجمهورها

(المستقلة) – منى شعلان/ وجهت الفنانة الأردنية ديانا كرزون ، رسالة لجمهورها ولمنتقديها ، قبل ساعات من موعد عقد قرانها علي الإعلامي الأردني معاذ العمري ، ونشرت كرزون، مجموعة صور لها عبر حسابها بموقع “إنستغرام”، معلقة عليها قائلة: “لا تمنح أحدًا القدرة على أن يبدل سعادتك إلى حزن، أو تغيير مزاجك بكلمة، أعطهم كل ما تحب إلا نفسك وسعادتك، فلا أحد يستحق ذلك إلا أنت”.

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من ناحية أخرى قد أعلن الإعلامى الأردني معاذ العمرى عن تقديم شكوى رسمية للمدعي العام الأردني بسبب ما تتعرض له خطيبته الفنانة ديانا كرازون من انتقادات وتعليقات جارحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب العمري عبر صفحته الخاصة على “فيس بوك” أنه سيتوجه الى المدعي العام لتقديم الشكاوى بحق كل من أساء إليه ، عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي عقب إعلان عقد قرانهما، قائلا :”سأتقدم بشكوى عند المدعى العام على مجموعة كبيرة من المسيئين سواء علي السوشيال ميديا أو خلف الكواليس لأنه ببساطة ممكن اتقبل أي شي لكن حياتي الخاصة ما حدا بطلعله يحكى فيها نص حرف والقانون هو الفيصل بيننا .. وعشان أكون واضح أكثر ما رح يخليني أتراجع عن قراري غير الموت”.