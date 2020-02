قبل ساعات من عقد قرانها.. ديانا كرزون توجه رسالة لجمهورها

View this post on Instagram

لا تمنح أحد القدرة على أن يبدل سعادتك إلى حزن ، أو تغيير مزاجك بكلمة ، ‏ أعطهم كل ما تحب إلا نفسك وسعادتك .. ‏فلا أحد يستحق ذلك إلا أنت♥️ مكياج الرائعه حبيبتي @faiza_alkasadi_makeup ازياء الصديق العزيز @hk_haute_couture Headpiece المصمم @the.handmade.dealer تصوير ميمو @memo_photography #ديانا_كرزون #دياناكرزون #حب #سعاده