قبل دخول الشتاء.. احذر هذه الأعطال في سيارتك

قبل دخول الشتاء.. احذر هذه الأعطال في سيارتك

المستقلة /من المعروف أن فصل الشتاء يؤثر بطريقة سلبية على السيارة وعملها؛ بسبب انخفاض درجة الحرارة، وفي هذا التقرير، نرصد أبرز الاعطال التي تتعرض لها في هذا الفصل من العام .

– تتعرض إطارات السيارات إلى انكماش الهواء؛ ولهذا ينبغي فحص ضغط الهواء في الإطارات بشكل دوري بفصل الشتاء .

– في الفصل البارد يجب الأهتمام بمساحات الزجاج بشكل أفضل والحرص على أن تكون بجودة عالية حيث أن تراكم الاوساخ على الزجاج الامامي في السيارة يقثد ماسحات الزجاج قدرتها على التنظيف .

– إنخفاض درجات الحرارة يؤثر على زيت المحرك وتزداد لزوجته داخل المحرك .

– تتعرض أيضا البطارية لمشاكل كثير ، حيث تسبب درجات الحرارة المنخفضة ضعفا بأداء البطارية ن وبالأخص إن كانت قيمة وبنهاية عمرها .

– يجب صيانة فرامل السيارة بشكل دوري ، فهي من أهم مكونات السيارات ، كما انها المسئولة عن المحافظة على معدلات الامان لك كسائق ولغيرك أثناء القيادة .

– حال الطقس يكثر فيه استخدام الفرامل؛ لذلك يجب ان تكون الفرامل جيدة من أجل تفادي حصول الأنزلاق في السيارة ، لهذا يتوجب فحص الفرامل لتفادي أي مشكلة .