قبل برايثوايت.. 4 دنماركيين لعبوا مع برشلونة

(المستقلة) – حسام الدين جمال – شهدت مباراة برشلونة مع ضيفه إيبار، مساء أمس السبت، في الجولة 25 من الدوري الإسباني، والتي انتهت بفوز البارسا 5-0، مشاركة المهاجم الدنماركي مارتن برايثوايت في مباراته الأولى مع الفريق الكتالوني.

برايثوايت انضم إلى برشلونة الخميس الماضي قادما من ليجانيس، بعدما حصل النادي على موافقة رابطة الدوري الإسباني على التعاقد مع مهاجم جديد بشكل استثنائي، رغم انتهاء الميركاتو الشتوي، بعدما أثبت البارسا غياب جناحه الفرنسي عثمان ديمبلي عن الملاعب لمدة 6 أشهر، وبالتالي انتهاء موسمه.

ولعب المهاجم الدنماركي 18 دقيقة من مباراة إيبار، حيث دخل بديلا للفرنسي أنطوان جريزمان في الدقيقة 72.

«المستقلة» تستعرض في السطور التالية 4 لاعبين دنماركيين سبق لهم تمثيل برشلونة، قبل برايثوايت صاحب الـ28 عاما.

آلان سيمونسن:

انضم المهاجم السابق إلى برشلونة في 1979 قادما من بروسيا مونشنجلادباخ الألماني، واستمر مع الفريق 3 مواسم حتى رحيله إلى تشارلتون أثليتيك الإنجليزي في 1982.

ولعب سيمونسن 116 مباراة بقميص البارسا في مختلف المسابقات، سجل خلالها 40 هدفا، وحقق لقبين هما كأس ملك إسبانيا وكأس الكؤوس الأوروبية.

مايكل لاودروب:

انضم صانع الألعاب السابق للبارسا في 1989 قادما من يوفنتوس الإيطالي، وبقى مع الفريق الكتالوني حتى رحيله إلى الغريم ريال مدريد في 1994.

ولعب لاودروب 213 مباراة مع برشلونة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 47 هدفا وحقق 9 ألقاب هي الدوري الإسباني 4 مرات، والسوبر الإسباني مرتين، وكأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي مرة واحدة.

روني إكيلوند:

كذلك لعب إكيلوند لرديف البارسا فيما خاض 3 مباريات مع الفريق الأول بين 1992 و1994 لم يسجل خلالها أهدافا أو يحقق ألقابا، ورحل لاعب الوسط بعد ذلك إلى صفوف أودينسي الدنماركي.

توماس كريستيانسن:

المهاجم السابق بدأ مسيرته مع رديف برشلونة، ولعب مباراة وحيدة مع الفريق الأول بين 1993 وحتى رحيله إلى ريال أوفييدو الإسباني في 1996، ولم يسجل أهداف أو يحقق ألقابا.