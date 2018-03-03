قبل اولى حفلاته بالمملكة .. تامر حسني يوجه رسالة للسعوديين

(المستقلة)..قام الفنان تامر حسني بتوجيه رسالة شكر إلى السعوديين في أول تعليق على نفاد تذاكر أولى حفلاته بالمملكة في ساعتين فقط، وقبل 28 يومًا من موعدها، واصفًا ذلك بأنه “شرف كبير له”.

ويعيش المطرب المصري حالة حماسة كبيرة استعدادًا لحفله المقرر إقامته في الـ30 من آذار/مارس الجاري، بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية في جدة؛ الأمر الذي بدا من منشوراته عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وضمن هذه المنشورات، مقطع فيديو يظهر عملية بيع التذاكر وهجوم الجمهور على منفذ البيع، وتعبيرهم عن سعادتهم بحضور حفل نجمهم المفضل للمرة الأولى.

وأعاد تامر حسني تغريد العديد من روابط الصحف المصرية والسعودية التي احتفت بنفاد تذاكر حفله المرتقب