قبل الكلاسيكو : راموس ليس لديه أي إصابة خطيرة

المستقلة/ – تلقى فريق ريال مدريد، اليوم الأحد، أنباء سعيدة بشأن أحد اللاعبين المصابين، قبل مواجهة برشلونة، السبت المقبل، في الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

وكان سيرجيو راموس، قائد الميرنجي، تعرض لإصابة بالأمس في خسارة الميرنجي أمام قادش بهدف دون رد، وشوهد يضع الثلج على ركبته اليسرى أثناء الجلوس على مقاعد البدلاء.

ووفقًا لصحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن الفحوصات الطبية، اليوم، أثبتت أن راموس ليس لديه أي إصابة خطيرة، وأكدت النتيجة تعرضه لضربة شديدة “في مؤخرة ركبته اليسرى”، لكنه يستطيع المشاركة في الكلاسيكو.

وأشارت إلى أن راموس لم يتدرب مع زملائه اليوم، كما أنه من المحتمل استمرار غيابه للغد، لكنه سيتواجد في مران الثلاثاء، قبل مواجهة شاختار في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وسيتدرب راموس بمفرده لعلاج المنطقة المصابة وتقويتها من خلال تمرينات محددة لتعزيز فرصه في خوض الجولة الأولى من التشامبيونزليج الأربعاء.

وأوضحت أن مشاركة راموس ضد شاختار غير مؤكدة، لكن أولوية اللاعب هي التواجد في الكلاسيكو، وسيكون القرار في يد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.