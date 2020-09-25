قبل إنطلاقه.. تأجيل حفل عمرو دياب فى السعودية

المستقلة /منى شعلان/أعلن الهضبة عمرو دياب، تأجيل حفله الغنائي ، الذي كان من المقرر إقامته غدًا السبت 26 سبتمبر، في مدينة الملك عبدالله بجدة بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ90، دون تحديد موعد جديد للحفل.

ونشر دياب، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بيانا صادرا عن الهيئة العامة للترفيه، اليوم الجمعة، جاء فيه: “حرصًا منا على سلامة الجميع، فقد تقرر تقليص عدد حضور حفل الفنان عمرو دياب للحد الأدنى، ولأن الحفل غير منقول تليفزيونيا، فقد تقرر تأجيله لموعد مقبل بإذن الله”.

وكان من المقرر إقامة حفل عمرو دياب بالسعودية يوم السبت 26 سبتمبر، ضمن احتفالات اليوم الوطني السعودي، ووضعت الشركة المنظمة 12 شرطًا لحضور الحفل وجميعها متعلقة بإجراءات الأمان والوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقد أحيا عمرو دياب، منتصف الشهر الجاري، حفلا غنائيا على شواطئ مدينة ينبع السعودية، وهو الحفل الأول للهضبة خارج مصر منذ بدء أزمة تفشي فيروس كورونا.