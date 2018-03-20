قبل إطلاقها بمؤتمر فيس بوك.. 7 معلومات لا تعرفها عن نظارة Oculus Go

(المستقلة) … كشفت تقارير سابقة عن أن شركة فيس بوك تخطط لإطلاق نظارة الواقع الافتراضى Oculus Go خلال فعاليات مؤتمرها للمطورين F8 لهذا العام أى فى 1 مايو المقبل، وفيما يلى نرصد مجموعة من الحقائق عن النظارة الجديدة كما يلى:
– من المنتظر أن تكون أول نظارة تدعم الواقع الافتراضى والواقع المعزز فى النفس الوقت.
– تم الكشف عنها لأول مرة في شهر أكتوبر الماضى.
– من المتوقع أن يبلغ سعرها 199 دولارًا.
– تم تصميمها لتكون نسخة مستقلة.
– ستقوم شركة “شاومى” بصناعة نظارة Oculus Go الجديدة.
-ستضم النظارة بداخلها معالج Snapdragon 821.
– تأتى النسخة الرئيسية بسعر 199 دولارًا وستحتوى على مساحة 32 جيجابايت بينما ستأتى نسخة 64 جيجابايت بسعر أعلى.