قبل إطلاقها بمؤتمر فيس بوك.. 7 معلومات لا تعرفها عن نظارة Oculus Go

(المستقلة) … كشفت تقارير سابقة عن أن شركة فيس بوك تخطط لإطلاق نظارة الواقع الافتراضى Oculus Go خلال فعاليات مؤتمرها للمطورين F8 لهذا العام أى فى 1 مايو المقبل، وفيما يلى نرصد مجموعة من الحقائق عن النظارة الجديدة كما يلى:

– من المنتظر أن تكون أول نظارة تدعم الواقع الافتراضى والواقع المعزز فى النفس الوقت.

– تم الكشف عنها لأول مرة في شهر أكتوبر الماضى.

– من المتوقع أن يبلغ سعرها 199 دولارًا.

– تم تصميمها لتكون نسخة مستقلة.

– ستقوم شركة “شاومى” بصناعة نظارة Oculus Go الجديدة.

-ستضم النظارة بداخلها معالج Snapdragon 821.

– تأتى النسخة الرئيسية بسعر 199 دولارًا وستحتوى على مساحة 32 جيجابايت بينما ستأتى نسخة 64 جيجابايت بسعر أعلى.