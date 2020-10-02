قبل أيام من إطلاقها.. تسريبات تستعرض معلومات جديدة حول سلسلة iPhone 12

قبل أيام من إطلاقها.. تسريبات تستعرض معلومات جديدة حول سلسلة iPhone 12

المستقلة / مع اقتراب الإعلان عنها، تستمر الشائعات في الظهور حول سلسلة هواتف آبل المنتظرة iPhone 12، حيث كشفت التسريبات الجديدة سعة التخزين الخاصة بإصدارات تشكيلة آبل امرتقبة.

ووفقا لما ذكره موقع “gsmarena” التقني، سيأتي هاتف آيفون 12 بسعة تخزين داخلية بحجم 64 جيجابايت، بينما ستتمتع الإصدارات المميزة بسعة أكبر بحجم 128 جيجابايت و256 جيجابايت، وسيتوفر غلإصدار الأقل سعر في سلسلة آيفون 12 بستة ألوان هي الأسود والأبيض والأزرق واللأحمر والأصفر والأخضر.

وحسبما ورد في التسريبات، سيتوفر هاتفي iPhone 12 Pro و 12 Pro Max، بسعة تخزين كبيرة يمكنك الاختيار بين ثلاث سعات مختلفة للتخزين هي 128 أو 256 أو 512 جيجابايت، وسيتوفران بالألوان التالية فقط الأسود والأبيض والفضي.

وأشار الموقع التقني إلى أن آبل ستعلن عن أجهزة آيفون الجديدة في حدث رسمي سيعقد في 13 أكتوبر الجاري، بينما سيتم طرح أول شحنة من وحدات iPhone 12، للموزعين يوم الأثنين القادم الموافق 5 أكتوبر، وهي عبارة عن هاتفين هم iPhone mini بقياس 5.4 بوصة، إلى جانب iPhone 12 Max بقياس 6.1 بوصة.

وبحسب التسريبات السابقة، ستأتي سلسلة هواتف آيفون الجديدة بتقنية الجيل الخامس 5G، بفضل معالج A14 Bionic، كما ستضم الإصدارات الجديدة بشاشة من نوع OLED، وسيكون هاتف iPhone 12 mini الوحيد بتقنية الـ 4G في تشكيلة آيفون المنتظرة، وسيتوفر بسعر أقل من هاتف آيفون 11 الذي جاء بسعر 699 دولارا.