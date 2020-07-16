قبلة سلاف فواخرجي تعرّضها للهجوم

حالة من الجدل الواسع أثارتها الممثلة السورية سلاف فواخرجي بعد نشرها “بوستر” مسلسلها الجديد “شارع شيكاغو” والذي تظهر فيه وكأنها تقبّل البطل.

وواجهت فواخرجي موجة من الانتقادات اللاذعة بسبب “بوستر” المسلسل من قبل متابعيها على “إنستغرام”، موجهين لها تهمة خدش الحياء.

ولكن، وفي المقابل دافع عنها عدد كبير من المتابعين الذين رأوا أنه “بوستر” يعبّر عن حالة الشخصيات التى يحتويها العمل الفني ويحاول التعبير عن ما في أعماق هذه الشخصية من حب وكراهية وأنه ليس خادشا للحياء كما يراه البعض.

ودفع هذا الجدل فواخرجي إلى الاستعانة بـ “بوستر” فيلم “أبي فوق الشجرة” والذي جمع بين الراحل عبد الحليم حافظ ونادية لطفي، حيث ظهرا في “البوستر” وكأنهما يقبلان بعضهما، فضلا عن أن هذا العمل يعدّ الأشهر في تاريخ السينما المصرية بعدد قبلاته.

وأعادت الممثلة السورية تعليق أحد أصدقائها على “بوستر” “ابي فوق الشجرة”، قائلة: “أفيشات أشهر أفلام الخمسينيات والستينيات بطولة كبار النجوم.. في زمن كان كل إنسان رقيب على نفسه، زمن كان فيه أخلاق وتربية وتذوق للفن والفهم والاستيعاب، والأهم من كل ده، لا كان فيه قلة أخلاق ولا تحرش و ا الجرائم اللي كل يوم بنسمع عنها”.

وأضافت فواخرجي: “ربنا ميز الإنسان بالعقل، عشان يفكر ويعقل ويتدبر ويتذوق، والفن عموما بيوصل رسالة، وكل متلقي بيستوعب الرسالة حسب خلفيته وادراكه.. زي بالظبط اللي بيهاجموا التماثيل والنحت، تحت مسمى إنها أصنام”.

وأكدت فواخرجي في إعاادة نشرها التعليق الذي وردها، قائلة: “في النهاية، كل مشاهد له حرية إنه يتقبل أو لا يتقبل بس من غير مصادرة ولا تجاوز على الآخرين.. كل التوفيق ومنتظرين شارع شيكاغو”.

يذكر أن مسلسل “شارع شيكاغو” كان من المقرر عرضه في موسم دراما رمضان الماضي، وتم تأجيله نظرا إلى ظروف أزمة فيروس كورونا. وهو بطولة سلاف فواخرجي، مهيار خضور، شكران مرتجى، دريد لحام، أمل عرفة، عباس النوري، وائل رمضان، ومن إخراج محمد عبد العزيز.