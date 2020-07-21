قافلة مساعدات أردنية للشعب العراقي

بتوجيهات من الملك عبدالله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة، اوعز رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، بارسال قافلة مساعدات طبية تتألف من خمس شاحنات إلى جمهورية العراق الشقيقة لمجابهة جائحة كورونا التي تعاني منها جميع دول العالم.

وقال العميد المهندس حسام حداد مدير المشتريات الدفاعية في القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، إن قافلة المساعدات تتألف من خمس شاحنات تحتوي على كافة المستلزمات الطبية المصنعة في المصانع الأردنية لمجابهة جائحة كورونا، سيتم إرسالها إلى الأشقاء في جمهورية العراق.

من جهته، ثمن السفير العراقي حيدر العذاري، دعم الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني للعراق بتقديم مثل هذه المساعدات للشعب العراقي الذي يعاني من أوضاع صعبة.